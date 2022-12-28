В дело вмешалась прокуратура
Петропавловская центральная районная больница нарушила закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
Как выяснила прокурорская проверка, в единой информационной системе в сфере закупок отсутствуют сведения по исполненным государственным контрактам учреждения.
- По результатам рассмотрения представления прокурора района нарушения устранены, необходимые документы о выполненных работах, поставленных товарах, а также об их оплате размещены на сайте, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
По постановлению прокурора района специалист в сфере закупок учреждения привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ «Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключённых заказчиками», ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Больница в Бурятии не отчиталась о выполненных работах
Общество, Фото:
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