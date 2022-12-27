В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса «Эко-Ёлка»

Выставка по итогам прошедшего конкурса проходит в посёлке Усть-Баргузин



В Бурятии стали известны победители и призёры республиканского конкурса «Эко-Ёлка». В нём приняло участие 345 участников в 16 номинациях и в четырёх возрастных категориях (от 2 до 49 лет). Работы были присланы из Улан-Удэ, Северобайкальска, Баргузинского, Селенгинского и Северобайкальского районов.



В возрастной категории «Детский сад» первое место заняла Камилла Е. (д/с «Колокольчик», г. Улан-Удэ) с работой «Ёлочка-красавица». В категории «7-10 лет» первенство разделили Алексей М. (Баргузинская СОШ, с. Баргузин) с работой «Лесная ёлочка» и Андрей Ладыгин (Гимназия №5, г. Северобайкальск). Среди детей 11-18 лет первое место поделили Ульяна Д. (СКОШИ, г. Улан-Удэ) с работой «В лесу родилась ёлочка», Ирина Г. (п. Усть-Баргузин) с работой «Ёлочка вязаная» и Анастасия М. (СОШ №1, г. Северобайкальск) с работой «Лесная красавица». Во взрослой категории победу праздновала Инна Семёнова, педагог, детсада «Оюна» г. Улан-Удэ. Полный список призёров и победителей можно посмотреть на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье», сообщает пресс-служба учреждения.



Голосование за победителей в номинации «Народная ёлка» проходит в соцсети «ВКонтакте» до 31 декабря. Награждение всех победителей будет осуществляться в январе 2023 года.



27 и 28 декабря в культурно-информационном центре «Заповедного Подлеморья» в посёлке Усть-Баргузин проходит выставка по итогам прошедшего конкурса. Каждый её посетитель может забрать себе любую ёлочку безвозмездно.



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