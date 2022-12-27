27 декабря

26 декабря

Популярное

В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса «Эко-Ёлка»

В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса «Эко-Ёлка»
Общество,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Выставка по итогам прошедшего конкурса проходит в посёлке Усть-Баргузин

В Бурятии стали известны победители и призёры республиканского конкурса «Эко-Ёлка». В нём приняло участие 345 участников в 16 номинациях и в четырёх возрастных категориях (от 2 до 49 лет). Работы были присланы из Улан-Удэ, Северобайкальска, Баргузинского, Селенгинского и Северобайкальского районов.

В возрастной категории «Детский сад» первое место заняла Камилла Е. (д/с «Колокольчик», г. Улан-Удэ) с работой «Ёлочка-красавица». В категории «7-10 лет» первенство разделили Алексей М. (Баргузинская СОШ, с. Баргузин) с работой «Лесная ёлочка» и Андрей Ладыгин (Гимназия №5, г. Северобайкальск). Среди детей 11-18 лет первое место поделили Ульяна Д. (СКОШИ, г. Улан-Удэ) с работой «В лесу родилась ёлочка», Ирина Г. (п. Усть-Баргузин) с работой «Ёлочка вязаная» и Анастасия М. (СОШ №1, г. Северобайкальск) с работой «Лесная красавица». Во взрослой категории победу праздновала Инна Семёнова, педагог, детсада «Оюна» г. Улан-Удэ. Полный список призёров и победителей можно посмотреть на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье», сообщает пресс-служба учреждения.

Голосование за победителей в номинации «Народная ёлка» проходит в соцсети «ВКонтакте» до 31 декабря. Награждение всех победителей будет осуществляться в январе 2023 года.

27 и 28 декабря в культурно-информационном центре «Заповедного Подлеморья» в посёлке Усть-Баргузин проходит выставка по итогам прошедшего конкурса. Каждый её посетитель может забрать себе любую ёлочку безвозмездно.

Возрастное ограничение 0+
Бурятия конкурс елка экология

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области «переписывают» шаманские ритуальные места
В Иркутской области «переписывают» шаманские ритуальные места
Общество, 27.12.2022
Их вносят в единый государственный реестр объектов культурного наследия
В Москве открылась выставка бурятской художницы
В Москве открылась выставка бурятской художницы
Общество, 27.12.2022
В экспозиции представлено более 100 работ Аллы Цыбиковой
В Бурятии 90-летие отметила труженица тыла
В Бурятии 90-летие отметила труженица тыла
Общество, 27.12.2022
У юбиляра 3 внуков, 7 правнуков и 4 праправнука
В Бурятии завершился фестиваль студенческого спорта
В Бурятии завершился фестиваль студенческого спорта
Общество, 27.12.2022
Мероприятие объединило около 900 студентов республики
Борцы Бурятии завоевали 10 наград всероссийского турнира
Борцы Бурятии завоевали 10 наград всероссийского турнира
Общество, 27.12.2022
Сборная республики успешно выступила на соревнованиях в Красноярске
В Бурятии провели турнир по волейболу среди соцработников
В Бурятии провели турнир по волейболу среди соцработников
Общество, 27.12.2022
В турнире приняли участие команды социальных учреждений Кабанского района
Дайверы водили хоровод вокруг ёлки на дне Байкала
Дайверы водили хоровод вокруг ёлки на дне Байкала
Общество, 27.12.2022
Дайверы погрузились на глубину 15 метров
ТОСы Улан-Удэ собрали 390 новогодних подарков участникам СВО
ТОСы Улан-Удэ собрали 390 новогодних подарков участникам СВО
Общество, 27.12.2022
Принять участие в акции можно до 28 декабря
На дорогах Бурятии работает новогодний патруль
На дорогах Бурятии работает новогодний патруль
Общество, 27.12.2022
Полицейский Дед Мороз и его внучка обращаются к водителям
В Бурятии попросили не доверять новогодние фейерверки пьяным людям
В Бурятии попросили не доверять новогодние фейерверки пьяным людям
Общество, 27.12.2022
А ещё жителей республики призвали не пользоваться неисправными гирляндами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^