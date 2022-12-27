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«Прелесть-то какая!»: В ледовом городке в Улан-Удэ можно согреть руки

«Прелесть-то какая!»: В ледовом городке в Улан-Удэ можно согреть руки
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Конструкцию для обогрева рук установили впервые

28 декабря в Улан-Удэ состоится открытие ледового городка на площади Советов (0+). Накануне, 26 декабря, мэр города Игорь Шутенков проверил готовность главного ледового городка. В пресс-службе мэрии рассказали, что время обхода запустили всю праздничную иллюминацию городка.

- В этом году мы приняли решение отказаться от скульптурных композиций, от входной группы и других вещей, без которых можно провести Новый год, а сэкономленные средства направить нашим ребятам - бойцам, которые находятся в зоне проведения спецоперации. Это наша финансовая поддержка им от всех горожан. Радует то, что коллективы наших предприятий, организаций, предприниматели подставили своё плечо и за свои деньги изготовили ледяные скульптуры в спортивной тематике для городка. За это им огромное спасибо! Вот именно здесь наглядно проявляется наша взаимовыручка, - отметил мэр.


Площадь украшают главная новогодняя красавица с яркими шарами, «звёздное небо» из гирлянд, под которым блистает ёлочка, светодинамичная дорожка «Млечный путь». Новогоднее настроение создают шестиметровый световой шар «Ёлочная игрушка» и 11 ледовых фигур со светодиодной подсветкой. Для развлечения детворы установили одну большую и несколько маленьких горок.

- Каркасы ёлки, горки – многоразовые, мы сделали их на года и будем использовать долго. Шатёр из гирлянд - «звёздное небо», «млечный путь» - тоже многоразовые. И в этом году у нас добавилась ещё замечательная ёлочная игрушка, уже сейчас она стала интересной фотозоной, тоже не на один год, - рассказал Игорь Шутенков. 

Также в этом году на площади впервые появился обогреватель для рук. Его установили сотрудники МБУ «Горсвет» между горками, чтобы дети могли согреться после катаний. Оборудование отвечает всем требованиям безопасности, поэтому обжечься невозможно. Одномоментно согреть руки у вентилятора смогут шесть человек. Ограничений по времени использования обогревателя нет. Вентилятор снабжён устройством аварийного отключения электронагревательных элементов на случай перегрева, пояснили в «Горсвете».

- Прелесть-то какая! Я думаю, будет популярно: и ребятишки, и взрослые будут греться, - сказал Игорь Шутенков, протестировав «рукогрейку».

 
Помимо этого, на площади разместили сувенирные лавки и точки общепита.

Кроме того, в этом году для безопасности горожан будет организовано круглосуточное видеонаблюдение за городком, а для контроля за спуском детей с горок с 12:00 до 24:00 будут дежурить специальные контролёры.

- Мы бы хотели, чтобы уже сегодня детишки катались на горках, веселились здесь, использовали новогодний ледовый городок по полной, но подрядчик чуть-чуть задерживается. Ему поставлена установка – догонять, график восстанавливать и, чтобы городок был сдан, и мы могли зазывать сюда людей, чтобы они уже ощущали новогоднее настроение, - сказал мэр Игорь Шутенков.




ледовый городок

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