В Бурятии выявили более 1200 нарушений в сфере лесопользования

Общество, Фото: прокуратура РБ

В прокуратуре обсудили вопросы лесозаготовительной деятельности



Под председательством исполняющего обязанности прокурора Бурятии Михаила Филичева проведено заседание межведомственной рабочей группы по борьбе с правонарушениями и преступлениями в сфере охраны окружающей среды. В мероприятии участвовали представители органов власти, контроля, лесозаготовительных организаций и предприятий.



На совещании обсудили вопросы заготовки и оборота древесины, противодействия незаконным рубкам, охраны лесов от пожаров.



- За истекший период 2022 года в сфере лесопользования прокурорами выявлено 1 256 нарушений закона. По актам реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 77 лиц. О недопустимости нарушения федерального законодательства предостережено 199 лиц. По результатам прокурорских проверок возбуждено 31 уголовное дело, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Исполняющим обязанности прокурора республики уполномоченные органы ориентированы на повышение эффективности межведомственного взаимодействия, усиление работы с представителями лесозаготовительной отрасли республики. По итогам заседания запланировано проведение совместных мероприятий.

