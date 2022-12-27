В Бурятии выявили более 1200 нарушений в сфере лесопользования

В прокуратуре обсудили вопросы лесозаготовительной деятельности
Под председательством исполняющего обязанности прокурора Бурятии Михаила Филичева проведено заседание межведомственной рабочей группы по борьбе с правонарушениями и преступлениями в сфере охраны окружающей среды. В мероприятии участвовали представители органов власти, контроля, лесозаготовительных организаций и предприятий.
На совещании обсудили вопросы заготовки и оборота древесины, противодействия незаконным рубкам, охраны лесов от пожаров.
- За истекший период 2022 года в сфере лесопользования прокурорами выявлено 1 256 нарушений закона. По актам реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 77 лиц. О недопустимости нарушения федерального законодательства предостережено 199 лиц. По результатам прокурорских проверок возбуждено 31 уголовное дело, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Исполняющим обязанности прокурора республики уполномоченные органы ориентированы на повышение эффективности межведомственного взаимодействия, усиление работы с представителями лесозаготовительной отрасли республики. По итогам заседания запланировано проведение совместных мероприятий.
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