Администрацию района через суд обязали обеспечить участки инфраструктурой
Как выяснила прокурорская проверка, в 2021 году администрация Кижингинского района Бурятии 10 многодетным семьям предоставила в собственность земельные участки для индивидуального строительства. В нарушение земельного закона предоставленные участки не обеспечены инфраструктурой - вода, электричество, дороги.
В суд был подан иск о понуждении администрации муниципального образования обеспечить земельные участки инженерной инфраструктурой.
Хоринский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.
В настоящее решение суда в части обеспечения земельных участков дорожной инфраструктурой исполнено, в остальной части исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района, сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.
В Бурятии многодетным семьям выделили участки без воды, света и дорог
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