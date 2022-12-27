В Бурятии многодетным семьям выделили участки без воды, света и дорог

Администрацию района через суд обязали обеспечить участки инфраструктурой



Как выяснила прокурорская проверка, в 2021 году администрация Кижингинского района Бурятии 10 многодетным семьям предоставила в собственность земельные участки для индивидуального строительства. В нарушение земельного закона предоставленные участки не обеспечены инфраструктурой - вода, электричество, дороги.



В суд был подан иск о понуждении администрации муниципального образования обеспечить земельные участки инженерной инфраструктурой.



Хоринский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.



В настоящее решение суда в части обеспечения земельных участков дорожной инфраструктурой исполнено, в остальной части исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района, сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.

