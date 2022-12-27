В Улан-Удэ у любителя пьяной еды изъяли автомобиль

Машину конфисковали в собственность государства



В ноябре житель Улан-Удэ осуждён за езду в нетрезвом виде. Ему назначено 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком два года. Суд принял решение о возврате виновному вещественного доказательства – автомобиля, принадлежащего осужденному, после вступления приговора в законную силу.



В судебном заседании установлено, что в августе местный житель, ранее привлечённый к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь сел за руль нетрезвым.



- Государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке, полагая необходимым изъять автомобиль, использованный при совершении преступления, указывая о необходимости применения данной меры ввиду повышенной общественной опасности содеянного, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Верховный суд республики апелляционное представление удовлетворил, автомобиль, принадлежащий осужденному, конфискован в собственность государства.

