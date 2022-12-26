Жителям Иркутской области вручили госнаграды

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Также им присвоили почётные звания



Жителям Иркутской области были вручены государственные награды: медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётные грамоты и благодарность президента РФ. Также глава региона Игорь Кобзев объявил о присвоении почётных званий, вручил знаки общественного поощрения «85 лет Иркутской области».



Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждены председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев, директор областного «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Иркутского района» Вера Макарова, мастер спорта СССР по лёгкой атлетике и заслуженный тренер России Александр Сапунов.



Почётное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» присвоено начальнику Зиминской станции по борьбе с болезнями животных Наталье Ананиной. Заслуженным лесоводом Российской Федерации стал директор Иркутской базы авиационной охраны лесов Анатолий Сучков, Заслуженным учителем РФ – педагог Обусинской школы-интерната имени А.И. Шадаева Ефрем Балханов. Ведущий врач-педиатр Аларской районной больницы Галия Приходько получила звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».



Почётной грамотой Президента РФ награждены директор Иркутского городского центра «Патриот» Александр Барсуков, директор регионального центра «Авангард» Андрей Солдатов, руководитель центра военно-патриотического воспитания при объединении ветеранов боевых действий органов внутренних дел Иркутской области Владимир Сманцер и другие.



За заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность благодарность президента РФ объявлена Николаю Максимкину, заместителю директора института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



