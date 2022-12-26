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В Бурятии сократилось число киберпреступлений

В Бурятии сократилось число киберпреступлений
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Данные озвучили на заседании в прокуратуре

В прокуратуре Бурятии под председательством исполняющего обязанности прокурора республики Михаила Филичева состоялось межведомственное совещание по вопросу состояния законности в кредитно-банковской сфере.

В мероприятии приняли участие руководители отделений кредитных организаций, служб безопасности, представители Национального банка по республике, министерства внутренних дел по республике.

На совещании обсудили вопросы потребительского и ипотечного кредитования, предоставления льгот участникам специальной военной операции и предпринимателям, соблюдения прав заёмщиков, профилактики преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ).


В 2021 году в республике отмечался рост криминальных преступлений, совершенных с использованием ИТТ. Количество таких преступлений увеличилось на 5,7 %, в том числе краж с банковских счетов и кибермошенничеств. В текущем году численность таких посягательств сократилась с 3 394 до 3 134. Почти на четверть уменьшилось количество краж с банковских счетов (с 1 599 до 1 242), а также преступлений в отношении пенсионеров и инвалидов.

По итогам совещания участниками принято решение продолжить межведомственное взаимодействие в целях оперативного контроля за ситуацией в кредитно-банковской сфере, обеспечения прав заёмщиков. Кредитным организациям рекомендовано обеспечить мониторинг реализации механизмов льготного кредитования, кредитных каникул, а также усилить информационную работу с клиентами в целях противодействия несанкционированным операциям, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

прокуратура

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