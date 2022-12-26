Учреждение вовремя не отчиталось о полученной субсидии
Как выяснила прокурорская проверка, Бичурский дом-интернат для престарелых и инвалидов на основании соглашения, заключённого с министерством социальной защиты населения республики, получена субсидия в целях реализации мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов.
- В нарушение Бюджетного кодекса РФ отчёт о расходах субсидии учреждением предоставлен в министерство с нарушением срока, предусмотренного соглашением. Кроме того, в отчёте указаны недостоверные данные об остатке субсидии на конец отчётного периода, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В связи с этим прокуратура района внесла представление временно исполняющему обязанности директора интерната, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокуратурой в отношении временно исполняющего обязанности руководителя возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ «Нарушение юридическим лицом, являющимся получателем субсидий, условий их предоставления».
Исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка Бичурского района должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.
В Бурятии дом-интернат для престарелых нарушил бюджетный закон
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Глава минстроя заявил о существенном прорыве в переселении граждан из аварийного жилья
Женщина уехала из страны на заработки, не оплатив штраф
Они раскололи целую машину дров
Коллектив службы крови Бурятии призывает жителей республики отказаться от алкоголя на новогодних столах и встретить 2023 год трезво
Данные озвучили на заседании в прокуратуре
Учреждение вовремя не отчиталось о полученной субсидии
В деле разбиралась прокуратура
Снегопадов не ожидается
В рамках подготовки выпускники показали балет для одного зрителя
Ёлки, мешки с песком, «настоящая изнанка города», вывески несуществующих организаций…
В том числе были созданы миньоны и пожарные машина
На сайте можно научиться рисовать мультфильмы, снимать кино на смартфон и создавать другие творческие продукты
Завершилась республиканская олимпиада по литературному чтению «Книгочей»
Известный журналист, редактор, преподаватель скончался после тяжёлой болезни
В мэрии заверяют, что последствия снегопада ликвидируют непрерывно