В Бурятии дом-интернат для престарелых нарушил бюджетный закон

Учреждение вовремя не отчиталось о полученной субсидии



Как выяснила прокурорская проверка, Бичурский дом-интернат для престарелых и инвалидов на основании соглашения, заключённого с министерством социальной защиты населения республики, получена субсидия в целях реализации мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов.



- В нарушение Бюджетного кодекса РФ отчёт о расходах субсидии учреждением предоставлен в министерство с нарушением срока, предусмотренного соглашением. Кроме того, в отчёте указаны недостоверные данные об остатке субсидии на конец отчётного периода, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В связи с этим прокуратура района внесла представление временно исполняющему обязанности директора интерната, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, прокуратурой в отношении временно исполняющего обязанности руководителя возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ «Нарушение юридическим лицом, являющимся получателем субсидий, условий их предоставления».



Исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка Бичурского района должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.

