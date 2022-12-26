На севере Бурятии после через суд создали манёвренный жилфонд

В деле разбиралась прокуратура



Северобайкальская межрайонная прокуратура выявила нарушение жилищного законодательства в деятельности органов местного самоуправления.



На территориях поселений муниципального образования «Верхнезаимское», «посёлок Нижнеангарск», «посёлок Кичера», «посёлок Новый Уоян» имелась потребность в обеспечении граждан жилыми помещениями манёвренного фонда, предназначенными для временного проживания.



В нарушении Жилищного Кодекса РФ манёвренный жилищный фонд отсутствовал.



В суд были направлены направлены исковые заявления о возложении на администрации муниципальных образований обязанности по созданию манёвренного жилищного фонда. Суд требования прокурора удовлетворил.



Решения суда исполнены, на территориях поселений созданы маневренные жилищные фонды для временного проживания людей. В настоящее время в жилых помещениях такой категории проживает 10 семей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

