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На севере Бурятии после через суд создали манёвренный жилфонд

На севере Бурятии после через суд создали манёвренный жилфонд
Общество,  Фото:pixabay.com
В деле разбиралась прокуратура

Северобайкальская межрайонная прокуратура выявила нарушение жилищного законодательства в деятельности органов местного самоуправления.

На территориях поселений муниципального образования «Верхнезаимское», «посёлок Нижнеангарск», «посёлок Кичера», «посёлок Новый Уоян» имелась потребность в обеспечении граждан жилыми помещениями манёвренного фонда, предназначенными для временного проживания.

В нарушении Жилищного Кодекса РФ манёвренный жилищный фонд отсутствовал.

В суд были направлены направлены исковые заявления о возложении на администрации муниципальных образований обязанности по созданию манёвренного жилищного фонда. Суд требования прокурора удовлетворил.

Решения суда исполнены, на территориях поселений созданы маневренные жилищные фонды для временного проживания людей. В настоящее время в жилых помещениях такой категории проживает 10 семей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура жилье

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