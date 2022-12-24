В Иркутской области лесной инспектор осуждён за получение взятки



В Нижнеудинске суд вынес приговор 49-летнему мужчине – государственному лесному инспектору. Он признан виновным в получении взятки, совершённом с вымогательством, незаконном хранении боеприпасов.



Уголовные дела возбуждены по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.



Установлено, что 18 марта государственный лесной инспектор в здании территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Нижнеудинскому лесничеству путём вымогательства получил от главы КФХ взятку в 100 000 рублей за не привлечение его к административной ответственности за нарушения правил лесопользования.



Кроме того, мужчина до 19 марта в своём доме незаконно хранил винтовочные патроны, являющиеся боеприпасами.



Суд с учётом мнения прокурора назначил злоумышленнику наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок 5 лет, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

