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В Иркутской области лесной инспектор осуждён за получение взятки

В Иркутской области лесной инспектор осуждён за получение взятки
Общество,  Фото:pixabay.com
Он получил 7 лет колонии

В Нижнеудинске суд вынес приговор 49-летнему мужчине – государственному лесному инспектору. Он признан виновным в получении взятки, совершённом с вымогательством, незаконном хранении боеприпасов.

Уголовные дела возбуждены по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

Установлено, что 18 марта государственный лесной инспектор в здании территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Нижнеудинскому лесничеству путём вымогательства получил от главы КФХ взятку в 100 000 рублей за не привлечение его к административной ответственности за нарушения правил лесопользования.

Кроме того, мужчина до 19 марта в своём доме незаконно хранил винтовочные патроны, являющиеся боеприпасами.

Суд с учётом мнения прокурора назначил злоумышленнику наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок 5 лет, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области. 
следователи суд

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