Мужчина хотел заработать на инвестициях
В октябре 41-летний житель Усть-Кута в Интернете увидел объявление о заработке путём инвестирования в криптовалюту. Пройдя по ссылке, он заполнил анкету, указав свои персональные данные. Через некоторое время с ним связался неизвестный, представившийся менеджером по работе с клиентами. Он сообщил потерпевшему, что для начала работы ему необходимо установить приложение, которое является одним из самых быстрорастущих криптовалютных торговых платформ, с помощью которого нужно пополнить счёт для получения «прибыли».
Доверившись мошенникам, потерпевший в течение нескольких месяцев переводил деньги на указанные незнакомцем счета. На этапах так называемого инвестирования для правдоподобности лжеинвестор отправлял якобы графики движения средств на бирже и других финансовых рынках. Таким образом мужчина лишился более 1 миллиона 400 тысяч рублей.
Второй инцидент произошёл накануне в Нижнеилимском районе, где 64-летнему местному жителю позвонил «сотрудник правоохранительных органов», который сообщил мужчине о попытке хищения средств с его вклада. Пытаясь сохранить свои сбережения, он перевёл аферистам более 200 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области перечислил мошенникам 1,4 млн
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