24 декабря

23 декабря

Популярное

Житель Иркутской области перечислил мошенникам 1,4 млн

Житель Иркутской области перечислил мошенникам 1,4 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина хотел заработать на инвестициях

В октябре 41-летний житель Усть-Кута в Интернете увидел объявление о заработке путём инвестирования в криптовалюту. Пройдя по ссылке, он заполнил анкету, указав свои персональные данные. Через некоторое время с ним связался неизвестный, представившийся менеджером по работе с клиентами. Он сообщил потерпевшему, что для начала работы ему необходимо установить приложение, которое является одним из самых быстрорастущих криптовалютных торговых платформ, с помощью которого нужно пополнить счёт для получения «прибыли».

Доверившись мошенникам, потерпевший в течение нескольких месяцев переводил деньги на указанные незнакомцем счета. На этапах так называемого инвестирования для правдоподобности лжеинвестор отправлял якобы графики движения средств на бирже и других финансовых рынках. Таким образом мужчина лишился более 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Второй инцидент произошёл накануне в Нижнеилимском районе, где 64-летнему местному жителю позвонил «сотрудник правоохранительных органов», который сообщил мужчине о попытке хищения средств с его вклада. Пытаясь сохранить свои сбережения, он перевёл аферистам более 200 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Иркутской области перечислил мошенникам 1,4 млн
Житель Иркутской области перечислил мошенникам 1,4 млн
Общество, 24.12.2022
Мужчина хотел заработать на инвестициях
В нацпарке Бурятии открыли экомаршрут «Тропа здоровья»
В нацпарке Бурятии открыли экомаршрут «Тропа здоровья»
Общество, 24.12.2022
После торжественного открытия для участников была проведена обзорная экскурсия
Главврач Тункинской ЦРБ рассказал, чем чаще всего болеют местные жители
Главврач Тункинской ЦРБ рассказал, чем чаще всего болеют местные жители
Общество, 24.12.2022
Первыми в списке находятся болезни органов дыхания
В Бурятии осудят браконьера, стрелявшего в инспектора
В Бурятии осудят браконьера, стрелявшего в инспектора
Общество, 24.12.2022
Сотрудники рыбоохраны застали мужчину и его друга за незаконной рыбалкой
Театр «Байкал» представит танцы и песни народов мира
Театр «Байкал» представит танцы и песни народов мира
Общество, 24.12.2022
В концертной программе - самобытные, завораживающие песни, яркие и энергичные танцы
В Улан-Удэ сегодня снежно
В Улан-Удэ сегодня снежно
Общество, 24.12.2022
Температура днём -10,-12
В Иркутскую область поступит техника для охраны лесов 64,6 млн рублей
В Иркутскую область поступит техника для охраны лесов 64,6 млн рублей
Общество, 23.12.2022
Сразу после поступления технику направят на боевое дежурство
Забайкалец взял в кредит 6,4 млн и отдал их мошенникам
Забайкалец взял в кредит 6,4 млн и отдал их мошенникам
Общество, 23.12.2022
Более того, мужчина уговаривал жену взять ещё 300 тысяч в кредит
Школьница из Бурятии поборется за победу во всероссийском эко-конкурсе
Школьница из Бурятии поборется за победу во всероссийском эко-конкурсе
Общество, 23.12.2022
Дарья победила в региональном этапе конкурса 
На выставке в нацпарке в Бурятии можно увидеть «шерстяную живопись»
На выставке в нацпарке в Бурятии можно увидеть «шерстяную живопись»
Общество, 23.12.2022
Первыми посетителями выставки стали студенты 
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в городки
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в городки
Общество, 23.12.2022
В учреждении есть кружок по городошному спорту
В Забайкалье после вмешательства прокуратуры убрали свалки
В Забайкалье после вмешательства прокуратуры убрали свалки
Общество, 23.12.2022
Свалки находились в районах садоводческих обществ 
Из Бурятия в Китай на экспорт ушло более 9 тонн кедрового ореха
Из Бурятия в Китай на экспорт ушло более 9 тонн кедрового ореха
Общество, 23.12.2022
Продукцию проконтролировал Россельхознадзор 
В посёлке Тайтурка Иркутской области откроется модульная амбулатория
В посёлке Тайтурка Иркутской области откроется модульная амбулатория
Общество, 23.12.2022
Строительство объекта близится к завершению 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^