В Бурятии осудят браконьера, стрелявшего в инспектора

Сотрудники рыбоохраны застали мужчину и его друга за незаконной рыбалкой
Прокуратура Иволгинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Улан-Удэ.
Они обвиняются в незаконной добыче водных биологических ресурсов, если это деяние совершено в местах нереста и на миграционных путях к ним, группой лиц по предварительном сговору. Также один из них обвиняется в совершении трёх преступлений по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
По версии следствия, в октябре 2022 года двое мужчин в нерестовый период на Селенге рыболовной сетью выловили байкальский омуль, причинив государству ущерб в размере 21,8 тыс. рублей. Незаконные действия пресечены двумя сотрудниками рыбоохраны.
При изъятии сети и выловленной рыбы один из браконьеров, высказывая сотрудникам угрозы применения насилия, направил в их сторону пистолет, а затем скрылся с места происшествия.
Позднее он прибежал на передвижной пост рыбоохраны, куда был доставлен второй браконьер, и вновь, высказывая угрозы применения насилия, бросил на пол шумовую имитационную гранату, которая взорвалась.
Затем мужчина выстрелил из пистолета в сторону главного государственного инспектора.
Сотрудниками правоохранительных органов нарушитель задержан.
- Максимальный срок наказания за указанные преступления предусматривает лишение свободы сроком 5 лет. Уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
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