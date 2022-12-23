В Бурятии на озере Гусиное оградили полынью













МЧС России настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности, не игнорировать запрещающие знаки и оградительные вехи. Необходимо провести беседы с детьми о недопустимости игр вблизи водоёма.





МЧС России настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности, не игнорировать запрещающие знаки и оградительные вехи. Необходимо провести беседы с детьми о недопустимости игр вблизи водоёма.

В ходе мониторинга ледовой обстановки в Селенгинском районе государственными инспекторами по маломерным судам выявлен опасный участок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.Чтобы под лёд никто не провалился, спасатели поисково-спасательного отряда№3 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы совместно с представителями администрации города Гусиноозерск и инспекторами ГИМС оградили полыньи от Гусиноозерской ГРЭС вехами, на которые была нанесена светоотражающая краска.- Ограждение полыньи протянулось от посёлка Набережный до местности Ельник, параллельно полыньи. Длина ограждения составила более пяти километров, - сказал руководитель Селенгинского инспекторского участка Андрей Смирнов.Вешки были выставлены на расстоянии 35-40 метров друг от друга. Нахождение на ледяном поле за пределами установленных ограждений - опасно для жизни.