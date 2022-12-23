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В Бурятии на озере Гусиное оградили полынью

В Бурятии на озере Гусиное оградили полынью
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Длина ограждения составила более пяти километров

В ходе мониторинга ледовой обстановки в Селенгинском районе государственными инспекторами по маломерным судам выявлен опасный участок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Чтобы под лёд никто не провалился, спасатели поисково-спасательного отряда№3 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы совместно с представителями администрации города Гусиноозерск и инспекторами ГИМС оградили полыньи от Гусиноозерской ГРЭС вехами, на которые была нанесена светоотражающая краска.


- Ограждение полыньи протянулось от посёлка Набережный до местности Ельник, параллельно полыньи. Длина ограждения составила более пяти километров, - сказал руководитель Селенгинского инспекторского участка Андрей Смирнов.

Вешки были выставлены на расстоянии 35-40 метров друг от друга. Нахождение на ледяном поле за пределами установленных ограждений - опасно для жизни.



МЧС России настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности, не игнорировать запрещающие знаки и оградительные вехи. Необходимо провести беседы с детьми о недопустимости игр вблизи водоёма.


озеро провалы под лед МЧС

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