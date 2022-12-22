Январь в Бурятии будет немного теплее, чем обычно

Синоптики дали прогноз погоды на второй зимний месяц
В Бурятском гидрометцентре представили краткий прогноз на второй месяц зимы. Согласно ему, средняя температура воздуха в январе в большинстве районов окажется примерно такой же, как в предыдущие годы, а на севере она будет на 1-2 градуса выше.
В южной и средней части Байкала и местами в северных районах снега выпадет больше, чем обычно.
Помимо официальных прогнозов, есть ещё и ряд метких народных наблюдений, раскрывающих особенности второго зимнего месяца. Вот часть из них:
Если в первых числах января солнечно и тепло, в начале мая будет холодно и ветрено
Если январь сухой и морозный, то лето ожидается сухое и жаркое
Тёплый январь – к поздней весне
Морозный – к метелям в феврале
Снегопады и частые метели в январе – к частым дождям летом
Мало снега – к неурожаю
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