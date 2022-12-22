Январь в Бурятии будет немного теплее, чем обычно

Синоптики дали прогноз погоды на второй зимний месяц





В Бурятском гидрометцентре представили краткий прогноз на второй месяц зимы. Согласно ему, средняя температура воздуха в январе в большинстве районов окажется примерно такой же, как в предыдущие годы, а на севере она будет на 1-2 градуса выше.В южной и средней части Байкала и местами в северных районах снега выпадет больше, чем обычно.Помимо официальных прогнозов, есть ещё и ряд метких народных наблюдений, раскрывающих особенности второго зимнего месяца. Вот часть из них:Если в первых числах января солнечно и тепло, в начале мая будет холодно и ветреноЕсли январь сухой и морозный, то лето ожидается сухое и жаркоеТёплый январь – к поздней веснеМорозный – к метелям в февралеСнегопады и частые метели в январе – к частым дождям летомМало снега – к неурожаюХолодный январь предвещает сухой и жаркий июль, но плохой урожай грибов до самой осени