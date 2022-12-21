В Бурятии на дороге не досчитались четырёх знаков

Общество, Фото: прокуратура Бурятии

После прокурорского вмешательства недочёты устранили



Прокуратура Еравнинского района Бурятии выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.



Так, на отдельных участках автодороги регионального значения Улан-Удэ – Романовка – Чита имеются волнообразования, ямы, провалы. Кроме того, четыре дорожных знака утрачены, 10 подлежат замене. Деревянное ограждение через мост реки Ятлаус в Еравнинском районе подлежит демонтажу и замене на металлическое, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Исполняющему обязанности руководителя управление региональных автомобильных дорог Бурятии прокуратура внесла представление, которое удовлетворено.



После прокурорского вмешательства нарушения полностью устранили.

