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В Бурятии на дороге не досчитались четырёх знаков

В Бурятии на дороге не досчитались четырёх знаков
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
После прокурорского вмешательства недочёты устранили

Прокуратура Еравнинского района Бурятии выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

Так, на отдельных участках автодороги регионального значения Улан-Удэ – Романовка – Чита имеются волнообразования, ямы, провалы. Кроме того, четыре дорожных знака утрачены, 10 подлежат замене. Деревянное ограждение через мост реки Ятлаус в Еравнинском районе подлежит демонтажу и замене на металлическое, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Исполняющему обязанности руководителя управление региональных автомобильных дорог Бурятии прокуратура внесла представление, которое удовлетворено.

После прокурорского вмешательства нарушения полностью устранили.
прокуратура дорожные знаки

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