В Улан-Удэ наградили победителей конкурса «Ангел по имени мама»

Каждому призёру вручили диплом и денежный приз
Сегодня в администрации Улан-Удэ состоялась торжественная церемония награждения лучших участников фотоконкурса «Ангел по имени мама». Как сообщал «Байкал-Daily», выставка работ (0+) стартовала 25 ноября в преддверии Дня матери в центральной городской библиотеке имени Калашникова. У жителей Улан-Удэ был месяц на то, чтобы выбрать лучшие фотографии. Голосование проводилось среди посетителей библиотеки.
В конкурсе приняли участие 77 жителей Улан-Удэ и районов республики (больше всего из Прибайкальского района). Всего на конкурс было представлено 149 фоторабот. Работы оценивались по двум номинациям: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» (фото мамы в ее профессии) и «Моя уникальная мама» (фото мам в разных образах).
Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, депутаты Анатолий Белоусов, Денис Гармаев и замруководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Наталья Штэпа торжественно наградили и поздравили победителей конкурса.
Победители в номинации «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»:
- Ученица 3 «д» класса гимназии № 33 Алдар
- Ученица 4» г» класса, гимназии № 33 Валерия
- Ученица Ильинской средней школы Прибайкальского района Вероника
Победители в номинации «Моя уникальная мама»:
- Ученик 1 «а» класса школы № 32 Михаил
- Ученица 4 «г» класса школа 32 Амелия
- Ученица 6 «д» класса школы № 57 Полина
Награждение конкурса по специальной номинации:
Номинация «Приз зрительских симпатий» - Татьяна Пак, жительница Улан-Удэ
Номинация «Воля к победе» - Александр Афанасьев, житель села Онохой Заиграевского района
- Мы любим принимать участие в конкурсах. Фотографии отправить ведь несложно. Не ожидали, что выиграем. Было очень приятно. Особенно попасть на такое торжественное награждение. Отправили на конкурс несколько фотографий, - рассказала одна из мам победительницы конкурса Светлана Рахматулина.
По словам председателя комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета Дениса Гармаева, «активность на конкурсе была высокой среди горожан и среди жителей Прибайкальского района».
- Все 149 работ были прекрасны. Отправляли фото мам разных профессий или из семейного архива. Похожих фотографий не было. Отправляли фото мам не только дети. Многие мужчины отправляли фото своих любимых женщин. Считаю, такой конкурс должен проводиться ежегодно, - подчеркнул Денис Гармаев.
Все победители были награждены дипломами и денежными призами от горсовета Улан-Удэ.
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса «Ангел по имени мама»
Общество, Фото:
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