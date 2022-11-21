Горсовет Улан-Удэ совместно с региональной общественной приёмной «Единой России» объявляет фотоконкурс, приуроченный ко Дню матери
Конкурс проводится в двух номинациях:
- «Моя уникальная мама» (снимки, отражающие семейные ценности, традиции, домашние обычаи);
- «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» (снимки, отражающие профессиональную деятельность мам).
При этом, организаторы конкурса оставляют за собой право учредить дополнительную номинацию в конкурсе.
Требования к работам:
1. На фотографиях обязательно должна быть изображена мама.
2. Допустимые размеры фото: 20х30 (формат А4). Предпочтительно распечатать снимок на фотобумаге.
3. Заполнить анкету участника (форму анкеты можно найти на паблике Горсовета в «ВКонтакте»). Количество работ от одного конкурсанта не ограничено.
Также важно на каждой работе с обратной стороны указать фамилию и имя автора.
Конкурсные работы необходимо предоставить в распечатанном виде в региональную общественную приёмную партии в срок до 24 ноября 2022 г. по адресу: Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, 23, каб.15а, тел.: 21-62-60, 89021608864.
По итогам конкурса, 25 ноября, организаторы проведут фотовыставку в центральной городской библиотеке им. И.К. Калашникова, где авторы лучших фотографий получат призы. Награждение победителей фотоконкурса состоится в декабре (о дате и месте будет сообщено дополнительно).
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ объявлен фотоконкурс «Ангел по имени Мама!»
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