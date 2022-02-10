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В Бурятии завершаются выплаты пострадавшим от узелкового дерматита

В Бурятии завершаются выплаты пострадавшим от узелкового дерматита
Общество,  Фото:pixabay.com
Последние транши перечислят в хозяйства Иволгинского и Мухоршибирского районов

В Бурятии завершаются выплаты фермерам, чей скот пострадал от заразного узелкового дерматита. Общая сумма средств, направленных на компенсации составит 74,45 млн рублей. Последние транши на общую сумму 2,3 млн рублей будут перечислены в хозяйства Иволгинского и Мухоршибирского районов на следующий неделе.

Всего в Бурятии было зарегистрировано 200 эпизоотических очагов по заразному узелковому дерматиту. В Кяхтинском районе – у 83 владельцев скота, в Бичурском - у 16, в Мухоршибирском – у 96, в Тарбагатайском – у 1 и в Иволгинском районе – у 4.

Из-за вспышки заболевания в республике ликвидировано методом эвтаназии 2371 животное (1774 КРС, 553 МРС, 44 свиньи).

В настоящее время закончен первый круг вакцинации в угрожаемых зонах. Привито 140248 голов сельхозживотных: крупного рогатого скота – 74204, мелкого рогатого скота – 59446, свиней – 6598. Закончена ревакцинация животных в Селенгинском, Бичурском, Кяхтинском, Тарбагатайском, Мухоршибирском районах. На минувшей неделе завершена ревакцинация в Иволгинском районе и в Улан-Удэ. Так, всего ревакцинировано 136972 головы сельскохозяйственных животных, из них КРС – 72299 (93%), МРС – 57296 (89%), свиней – 7377 (92%). Работа продолжается.

Кроме того, в Бурятии проходят мероприятия по дезинфекции в очагах заражения, обрабатываются стайки и дворовые постройки. Завершена дезинфекция в Бичурском районе, завершается работа в Кяхтинском районе и запланирована на следующей неделе дезинфекция в Иволгинском и Тарбагатайском районах. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

Бурятия нодулярный дерматит сельское хозяйство сельскохозяйственные животные эпизоотия

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