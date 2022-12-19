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В Улан-Удэ во время массовой проверки поймали трёх пьяных водителей

В Улан-Удэ во время массовой проверки поймали трёх пьяных водителей
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Проверка состоялась в выходные и в районах

Управление ГИБДД Бурятии сообщило об итогах массовой проверки водителей, состоявшейся в пятницу, 16 декабря. Вечером на дорогах столицы республики были выставлены дополнительные экипажи ГИБДД в составе более 20 сотрудников. Массовая проверка автомобилистов проходила в нескольких микрорайонах Улан-Удэ.

Наряды ДПС проверили свыше 450 транспортных средств. За нарушения в области дорожного движения к административной ответственности привлечены 17 водителей, в том числе трое в состоянии алкогольного опьянения.

Профилактические мероприятия по массовой проверке водителей были проведены и в выходные в районах республики. Дополнительные экипажи отдельного специализированного батальона ДПС были направлены в Заиграевский, Закаменский и Кабанский районы.

Госавтоинспекция республики предупреждает, что в преддверии новогодних праздников подобные мероприятия будут проводиться ежедневно. Основная их цель – пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения и пропаганда соблюдения правил дорожного движения.
ГИБДД водители

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