Проверка состоялась в выходные и в районах
Управление ГИБДД Бурятии сообщило об итогах массовой проверки водителей, состоявшейся в пятницу, 16 декабря. Вечером на дорогах столицы республики были выставлены дополнительные экипажи ГИБДД в составе более 20 сотрудников. Массовая проверка автомобилистов проходила в нескольких микрорайонах Улан-Удэ.
Наряды ДПС проверили свыше 450 транспортных средств. За нарушения в области дорожного движения к административной ответственности привлечены 17 водителей, в том числе трое в состоянии алкогольного опьянения.
Профилактические мероприятия по массовой проверке водителей были проведены и в выходные в районах республики. Дополнительные экипажи отдельного специализированного батальона ДПС были направлены в Заиграевский, Закаменский и Кабанский районы.
Госавтоинспекция республики предупреждает, что в преддверии новогодних праздников подобные мероприятия будут проводиться ежедневно. Основная их цель – пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения и пропаганда соблюдения правил дорожного движения.
В Улан-Удэ во время массовой проверки поймали трёх пьяных водителей
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