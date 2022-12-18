Жительницу Улан-Удэ «развели» на 6 млн

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мошенник предложил ей заниматься интернет-продажами, пообещав крупный доход



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 17 декабря 2022 года стали 1 732 жителя республики (+37 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 357,1 млн рублей (+8,9 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 6 млн рублей.



Так, в декабре 2022 года жительница Октябрьского района Улан-Удэ в Интернете познакомилась с неустановленным лицом, которое предложило ей осуществлять интернет-продажи, пообещав крупный доход. Потерпевшая согласилась и направила злоумышленнику логин и пароль для доступа к личному кабинету на сайте банка. Спустя непродолжительное время со счёта потерпевшей пропали 6 млн рублей.



В целях завладения средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через интернет-сайты.



Мошенники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); родственниками; знакомыми.



Они сообщали, что произошло снятие денег; заблокирован счёт; взломан личный кабинет; оформлен кредит; родственник попал в беду или близкий человек болен; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.





