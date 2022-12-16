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В Бурятии выбрали лучшие «ЗОЖ-библиотеки»

В Бурятии выбрали лучшие «ЗОЖ-библиотеки»
Общество,  Фото:пресс-служба национальной библиотеки РБ
В финал вышли 6 библиотек республики

14 декабря в Улан-Удэ прошёл первый республиканский конкурс «Библиотеки – за здоровый образ жизни». Мероприятие прошло в рамках проведения Года здоровья и активного долголетия.

- Целью конкурса является содействие утверждению здорового образа жизни среди различных групп населения всевозможными формами библиотечной работы, - пояснили в пресс-службе национальной библиотеки РБ.

По итогам первого (заочного) тура были отобраны финалисты, которые представили свои работы на суд жюри: национальная библиотека РБ, ЦГБ им. И. Калашникова, библиотеки-филиалы № 2, №5, №12, №24 МАУ ЦБС г. Улан-Удэ.

По итогам конкурса диплом 1-й степени и сертификат на сумму 10 тысяч рублей выиграла библиотека-филиал № 2 МАУ ЦБС г. Улан-Удэ. Диплом 2-й степени и сертификат на сумму 5 тысяч рублей получила ЦГБ им. И. Калашникова. Диплом 3-й степени достался библиотеке-филиалу № 12 МАУ ЦБС г. Улан-Удэ.

В номинации «Лучший проект, направленный на популяризацию ЗОЖ» победила национальная библиотека РБ. Победа в номинации «Сотрудничество с медицинским сообществом» ушла к библиотеке-филиалу № 24 МАУ ЦБС г. Улан-Удэ. «Лучший видеоролик по тему ЗОЖ» сделала библиотека-филиал № 5 МАУ ЦБС г. Улан-Удэ.
Бурятия Улан-Удэ библиотека Здоровый образ жизни конкурс

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