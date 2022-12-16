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Владимир Гранат подарит Улан-Удэ крытый футбольный манеж за 40 млн

Владимир Гранат подарит Улан-Удэ крытый футбольный манеж за 40 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новый спортобъект появится на Верхней Берёзовке

Самый известный футболист из Бурятии, экс-защитник сборной России, бывший игрок казанского «Рубина», московского «Динамо» и нынешний игрок ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Гранат построит в Улан-Удэ крытый футбольный манеж и футбольное поле. Правительство Бурятии и администрация Улан-Удэ уже подписали с ним соответствующее соглашение. Новый спортивный объект расположится на окраине города, в микрорайоне Верхняя Берёзовка.

- Мы заключили инвестиционное соглашение, по которому Владимир Гранат на собственные средства построит на Верхней Берёзовке крытое футбольное поле. Также будет выполнено благоустройство территории, – сообщил глава бурятской столицы Игорь Шутенков.

Объём инвестиций составит не менее 40 миллионов рублей. Будущий спортивный комплекс задумали как круглогодичное место для игры в футбол, причём как для любителей, так и профессиональных команд.

Проект в большей степени носит социальный, нежели коммерческий характер. В мэрии заверили: «в свободные от коммерции часы» на поле смогут тренироваться профессиональные и детские команды.

А в 102 микрорайоне, на улице Ринчино, появится крытый двухэтажный волейбольный центр. Инвестор из Улан-Удэ выиграл субсидию на него в федеральном конкурсе от Минспорта России. Этот объект, который построят в рамках государственно-частного партнёрства, обойдётся в 200 миллионов и будет состоять из функциональных зон: двух полей – для классического волейбола и двух – для пляжного. 
футбол строительство

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