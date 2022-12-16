В Бурятии будут выплачивать единое ежемесячное пособие на ребёнка

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Размер будет составлять от 50% до 100% регионального прожиточного минимума



В Бурятии депутаты Народного Хурала приняли законопроект, согласно которому с 1 января 2023 года устанавливается новое расходное обязательство республики в виде единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



- Размер пособия будет составлять от 50% до 100% регионального прожиточного минимума для детей, что составит в 2023 году – это 8003 рублей, 12004 рублей или 16006 рублей соответственно, - пояснила в своём выступлении в региональном парламенте министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Новое расходное обязательство с учётом софинансирования за счёт средств федерального бюджета будет составлять в целом в 2023 году – 18,9 млрд. рублей. Для республики это – один миллиард 100 миллионов рублей. Данное пособие смогут получать родители более 112 тысяч детей.



Министр также уточнила, что в связи с установлением нового ежемесячного пособия, федеральным законом с 1 января 2023 признаётся утратившей норма, регламентировавшая право на региональное пособие на ребёнка, размер которого на сегодня составляет 279 рублей.



- То есть федеральный закон даёт нам право заменить региональное пособие – на новое ежемесячное пособие с более высоким размером от 8 до 16 тысяч рублей. Данный законопроект поддержан профильным комитетом, комитетами Народного Хурала и прокуратурой республики, - заявила Татьяна Быкова.

