В турнире выиграли «Футболисты»
В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ состоялся турнир по мини-футболу среди команд осуждённых. Мероприятие приурочили к празднованию Всемирного дня футбола.
Турнир прошёл в два тайма по 15 минут. По итогам упорной и напряжённой игры, первое место заняла команда под названием «Футболисты».
После чего в учреждении провели соревнование по набиванию футбольного мяча, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в мини-футбол
Общество, Фото:
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