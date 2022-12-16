В Улан-Удэ осуждённые сыграли в мини-футбол

В турнире выиграли «Футболисты»



В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ состоялся турнир по мини-футболу среди команд осуждённых. Мероприятие приурочили к празднованию Всемирного дня футбола.



Турнир прошёл в два тайма по 15 минут. По итогам упорной и напряжённой игры, первое место заняла команда под названием «Футболисты».



После чего в учреждении провели соревнование по набиванию футбольного мяча, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

