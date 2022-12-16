В Бурятии специалиста незаконно отозвали из учебного отпуска

Глава сельского поселения получил прокурорское представление



Жительница Тарбагатайского района Бурятии, работающая специалистом администрации сельского поселения, на основании приказа главы муниципального образования была отозвана из учебного отпуска. Женщина обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её трудовых прав.



- Трудовым законодательством предусмотрен отзыв работника исключительно из ежегодного оплачиваемого отпуска. Обязательным условием при этом является письменное согласие работника. Вместе с тем возможность отзыва работника из учебного отпуска законодательством не предусмотрена, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Главе сельского поселения внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, по постановлению прокурора глава муниципального образования привлечён к административной ответственности по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства», назначено наказание в виде предупреждения.

