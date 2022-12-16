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В Бурятии специалиста незаконно отозвали из учебного отпуска

В Бурятии специалиста незаконно отозвали из учебного отпуска
Общество,  Фото:pixabay.com.
Глава сельского поселения получил прокурорское представление

Жительница Тарбагатайского района Бурятии, работающая специалистом администрации сельского поселения, на основании приказа главы муниципального образования была отозвана из учебного отпуска.  Женщина обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её трудовых прав.

- Трудовым законодательством предусмотрен отзыв работника исключительно из ежегодного оплачиваемого отпуска. Обязательным условием при этом является письменное согласие работника. Вместе с тем возможность отзыва работника из учебного отпуска законодательством не предусмотрена, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Главе сельского поселения внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению прокурора глава муниципального образования привлечён к административной ответственности по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства», назначено наказание в виде предупреждения.
прокуратура

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