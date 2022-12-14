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В Улан-Удэ состоится концерт, посвящённый столетию музыканта

В Улан-Удэ состоится концерт, посвящённый столетию музыканта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В концерте примут участие ученики Сергея Балдаева

21 декабря в столице Бурятии состоится концерт, посвящённый столетию со дня рождения Сергея Балдаева. Мероприятие пройдёт в концертном зале колледжа искусств имени П.И. Чайковского.

- Сергей Лазаревич Балдаев – народный артист Бурятской АССР, музыкант-исполнитель, педагог, мастер-изготовитель бурятских народных инструментов. Он являлся одним из столпов музыкальной культуры Бурятии, разносторонняя деятельность которого заложила те основы, на которой зиждется всё развитие национального искусства, - сообщает пресс-служба колледжа искусств.

В концерте примут участие ученики музыканта – продолжатели его традиций, оркестр БНИ «Арюун Домог», артисты национального оркестра государственного театра песни и танца «Байкал», учащиеся колледжа искусств имени П.И. Чайковского, ДШИ имени Б. Ямпилова и ДМШ №1.

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