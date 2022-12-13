За год в улан-удэнском вытрезвителе побывали почти две тысячи человек

Год назад, 9 декабря, в Улан-Удэ открыли вытрезвитель. В республиканском наркологическом диспансере подвели небольшие итоги деятельности организации.
Всего было доставлено 1903 пьяных людей. Большинство из них мужчины – 1808, женщин меньше сотни – 95.
Из них большую часть (92%) доставили сотрудники полиции – подразделения ППС, ГИБДД. Были также те, кто обратился самостоятельно, или были доставлены экипажами скорой помощи и частными охранными агентствами. 19 человек были направлены в медицинские организации для получения необходимой медпомощи.
- Не злоупотребляйте алкоголем, особенно в зимний период. Риск получения травм, обморожений и других несчастных случаев в состоянии опьянения в холодное время года особенно высок. Просим соблюдать меры безопасности и вести здоровый образ жизни! – обратились к жителям республики в наркодиспансере.
Как сообщал «Байкал-Daily», в вытрезвителе 15 коек, женская и мужская комнаты отдыха, в каждой из них санузел, оборудованы душевые, комната для персонала – руководителя отдела, медицинских сестёр, охраны, социального работника.