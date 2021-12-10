В Улан-Удэ открылось учреждение для напившихся в зюзю

9 декабря в Улан-Удэ открыли вытрезвитель. Накануне его посетила министр здравоохранения Евгения Лудупова, которая провела обход помещения, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
Министр ознакомилась с условиями пребывания граждан, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также проверила регламент их поступления.
В вытрезвителе 15 коек, женская и мужская комнаты отдыха, в каждой из них санузел, оборудованы душевые, комната для персонала – руководителя отдела, медицинских сестёр, охраны, социального работника.
- Граждане будут доставляться полицией либо медицинскими работниками, обязательно ведение документации о поступлении человека в отдел. При поступлении описываются личные вещи каждого, - рассказал заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» Саян Дамдинов.
При поступлении в вытрезвитель человека осмотрят, при наличии необходимости неотложной медицинской помощи его доставят в медицинскую организацию.
- Открытие вытрезвителя важно, если человек попал в трудную жизненную ситуацию, государство должно помочь, чтобы не было тяжёлых последствий для здоровья, - подчеркнула Евгения Лудупова.
Как сообщал «Байкал-Daily», вытрезвителя в Улан-Удэ не было 10 лет. Он был закрыт в 2011 году после реформы МВД. Поскольку нетрезвые граждане с улиц не исчезли, их стали доставлять в больницы, что немало осложнило работу медиков. В конце прошлого года глава Бурятии Алексей Цыденов заявлял, что неправильно отвозить пьяных людей в больницы, поскольку они буянят.
Весной 2021 года Народный Хурал принял закон, разрешающий в Бурятии вытрезвители. Первый объект появился в Улан-Удэ, но в будущем рассмотрят возможность открыть вытрезвители и в районах республики.