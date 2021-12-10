В Улан-Удэ открылось учреждение для напившихся в зюзю

Министр ознакомилась с условиями пребывания граждан, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также проверила регламент их поступления.





- Открытие вытрезвителя важно, если человек попал в трудную жизненную ситуацию, государство должно помочь, чтобы не было тяжёлых последствий для здоровья, - подчеркнула Евгения Лудупова.





<br />

Весной 2021 года Народный Хурал принял закон, разрешающий в Бурятии вытрезвители . Первый объект появился в Улан-Удэ, но в будущем рассмотрят возможность открыть вытрезвители и в районах республики.



















