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В Улан-Удэ школьница напилась в клубе и попала в реанимацию

В Улан-Удэ школьница напилась в клубе и попала в реанимацию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она употребляла спиртное на вечеринке для детей

Эта история произошла в Улан-Удэ в конце прошлой недели. Местные паблики облетело сообщение, что две школьницы были на танцах в ночном клубе. Там проходила дискотека для подростков. В соцсетях писали, что вскоре их увезли оттуда с алкогольным отравлением. 

Как стало известно «Байкал-Daily», одна из них  та, что помладше  в самом деле поступила в реанимацию детской республиканской клинической больницы на выходных.  После дезинтоксикационной терапии её через сутки перевели в обычное отделение.

В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали: сообщение о двух подростках 13 и 14 лет, которых привезли в больницу с алкогольным отправлением, поступило в правоохранительные органы из медучреждения вечером 10 декабря. Полицейские инициировали проверку.

- Установлено, что в тот день обе девочки посещали детскую вечеринку в одном из ночных клубов Октябрьского района. Сотрудники ПДН опросили работников заведения и организаторов вечеринки. В настоящий момент все обстоятельства инцидента выясняются, – отметили в МВД.

Выяснилось, что одна из пострадавших приобрела алкоголь ещё до мероприятия в одном из продуктовых магазинов и выпила в клубе со своей знакомой.

Инспекторы ПДН побывали в торговой точке и изучили записи с камеры видеонаблюдения. Факт продажи спиртного ребёнку подтвердился. Продавца привлекут к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).

На родителей обеих улан-удэнок – и той, что купила алкоголь, и её знакомой – уже составили протоколы по статье 20.22 КоАП РФ («Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних либо потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Она предусматривает штраф размером от 1500 до 2000 рублей.

- Аналогичная работа проводится и в отношении родителей второй несовершеннолетней, доставленной в медучреждение с отравлением, – добавили в пресс-службе МВД.

В рамках проверки правовую оценку дадут действиям руководства заведения и организаторов вечеринки.




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