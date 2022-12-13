В Улан-Удэ школьница напилась в клубе и попала в реанимацию

Она употребляла спиртное на вечеринке для детей





Как стало известно «Байкал-Daily», одна из них – та, что помладше – в самом деле поступила в реанимацию детской республиканской клинической больницы на выходных. После дезинтоксикационной терапии её через сутки перевели в обычное отделение.





В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали: сообщение о двух подростках 13 и 14 лет, которых привезли в больницу с алкогольным отправлением, поступило в правоохранительные органы из медучреждения вечером 10 декабря. Полицейские инициировали проверку.



- Установлено, что в тот день обе девочки посещали детскую вечеринку в одном из ночных клубов Октябрьского района. Сотрудники ПДН опросили работников заведения и организаторов вечеринки. В настоящий момент все обстоятельства инцидента выясняются, – отметили в МВД.



Выяснилось, что одна из пострадавших приобрела алкоголь ещё до мероприятия в одном из продуктовых магазинов и выпила в клубе со своей знакомой.



Инспекторы ПДН побывали в торговой точке и изучили записи с камеры видеонаблюдения. Факт продажи спиртного ребёнку подтвердился. Продавца привлекут к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).



На родителей обеих улан-удэнок – и той, что купила алкоголь, и её знакомой – уже составили протоколы по статье 20.22 КоАП РФ («Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних либо потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Она предусматривает штраф размером от 1500 до 2000 рублей.



- Аналогичная работа проводится и в отношении родителей второй несовершеннолетней, доставленной в медучреждение с отравлением, – добавили в пресс-службе МВД.



В рамках проверки правовую оценку дадут действиям руководства заведения и организаторов вечеринки.













Эта история произошла в Улан-Удэ в конце прошлой недели. Местные паблики облетело сообщение, что две школьницы были на танцах в ночном клубе. Там проходила дискотека для подростков. В соцсетях писали, что вскоре их увезли оттуда с алкогольным отравлением.