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Жители аварийных домов района Бурятии переедут в новые квартиры

Жители аварийных домов района Бурятии переедут в новые квартиры
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
В Кабанском районе построили дома для переселения граждан из аварийного жилья

В посёлке Каменск Кабанского района Бурятии завершилось строительство дома для переселения граждан из аварийного жилья. После того как здание будет введено в эксплуатацию, в новые квартиры смогут заехать 115 жителей посёлка.

За 1,5 года в микрорайоне «Молодёжный» строители возвели дом на 53 квартиры, который предназначен для жителей, ранее проживавших в аварийных домах. В доме предусмотрены одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры с внутренней отделкой, горячей и холодной водой, центральным отоплением и канализацией. Сразу после ввода объекта в эксплуатацию в новые квартиры смогут заехать 115 человек.

По словам зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, сейчас на объекте остались последние штрихи: убрать строительный мусор и расчистить подъездные пути от снега.

- Мы начали строить объект в мае прошлого года и завершение контракта у нас до 2023 года. То есть все работы мы выполнили в соответствии с графиком. Все строительно-монтажные работы завершены. Сейчас мы готовимся к итоговой проверке. Проходит уборка территории и подготовка квартир под заселение, - отметил представитель подрядной организации «Регионстрой» Пётр Марказов.

- 12 декабря должна быть проведена заключительная проверка Госстройжилнадзора. Если будут какие-то замечания, то их необходимо оперативно устранить. Наша задача, чтобы до 25 декабря объект был введён в эксплуатацию и жителям начали выдавать ключи. Чтобы уже в этом году они начали заселяться в свои новые квартиры, - прокомментировал Евгений Луковников.

Ещё один дом для жителей, которые жили в аварийном жилье, построен в городе Бабушкин Кабанского района. В доме 24 квартиры, в каждой выполнена чистовая отделка, установлены стеклопакеты, двери и сантехника. После ввода объекта в эксплуатацию в новые квартиры переедут порядка 60 человек.

- Здесь практически все готово, осталось установить трансформатор и подключить дом к постоянной схеме электроснабжения. Также в ближайшие дни на объекте пройдёт итоговая проверка Госстройжилнадзора. До конца декабря объект планируется ввести в эксплуатацию, - отметил зампред правительства.

Напомним, что кроме Кабанского района, сейчас строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья завершается в Закаменском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

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