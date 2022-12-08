Жители Бурятии мёрзнут в своих квартирах

Горожане обратились за помощью в прокуратуру
Жители многоквартирных домов в Гусиноозёрске пожаловались в прокуратуру на низкую температуру в квартирах. Гусиноозёрская межрайонная прокуратура проверяет соблюдение прав граждан при предоставлении коммунальных услуг в сфере теплоснабжения.
- Межрайонной прокуратурой совместно со специалистом территориального отдела Роспотребнадзора по Селенгинскому району инициированы встречи с жильцами многоквартирных домов, проводятся замеры температуры в жилых помещениях, обследуется состояние общедомового имущества, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В ходе проверки будет дана оценка деятельности коммунальных служб по организации надлежащего теплоснабжения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
На объект жаловались жильцы ближайшего дома
Горожане обратились за помощью в прокуратуру
В деле разбиралась прокуратура
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