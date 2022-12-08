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В Бурятии сохранится ветреная погода

В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 декабря по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. По Прибайкалью до умеренного снегопада, позёмка, метели, на автодорогах снежные накаты, заносы.

Ветер западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём -5,-10, местами -13,-18.

В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём -6,-8.
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