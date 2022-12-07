В Улан-Удэ снежные накаты на дорогах срезает грейдер

Основная часть уборки снега проводится в ночное время



Уборка улиц в столице Бурятии продолжается и днём, и ночью, заверяют в мэрии.



На городских дорогах сегодня трудятся 117 уборщиков территорий комбината по благоустройству. Они вручную подметают пешеходные зоны, остановки, лестницы, загружают снег с прибордюрных частей дорог в большегрузные машины для дальнейшего вывоза.



- Основная часть уборки снега проводится в ночное время, когда на дорогах практически нет машин, чтобы не препятствовать дорожному движению днем и убрать каждый сантиметр дорог. Накануне ночью в механизированной уборке улиц было задействовано семь тракторов-щёток. Большие тракторные щетки очищали проезжие части, в общей сложности они прошлись на сорока улицах. На пешеходных зонах снег подметали с помощью мини-тракторов, - рассказал директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.



Кроме того, ночью большой грейдер срезал снежные накаты на городских дорогах. Это улица Бабушкина от Удинского моста до ж/д переезда в Октябрьском районе и улицы Ербанова и Борсоева в Советском районе. Один участок грейдер проходит по несколько раз, чтобы полностью убрать снежные накаты.



Уборка снега на придомовых территориях, а также на участках, расположенных в ДНТ и СНТ, находится в полномочиях управляющих компаний и собственников зданий.

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