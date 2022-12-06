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В двух домах в Улан-Удэ недогревали горячую воду

В двух домах в Улан-Удэ недогревали горячую воду
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Вместо неё из кранов бежала тёплая

Жильцы двух домов в Улан-Улж – № 14 на Королёва и № 165 на улице 70 лет Октября – обратились в муниципальную жилищную инспекцию. Они пожаловались на недогрев горячей воды.

В МЖИ провели проверку, и нарушение подтвердилось. Как выяснилось, температура воды в квартирах была ниже нормативной – положенных 60˚С. 

Кроме того, сотрудники инспекции проверили управляющие компании ООО «Наш дом» и ООО «Новый коммунальный стандарт» – их работа не устраивала улан-удэнцев. Люди посетовали на ненадлежащее содержание общего имущества. Материалы по всем выявленным нарушениям уже направили в республиканскую службы государственного строительного и жилищного надзора (Госстройжилнадзор) для привлечения виновных к административной ответственности.

В октябре после проверки муниципальной жилинспекции оштрафовали ООО «Сплав». УК пришлось заплатить 125 тысяч рублей за неудовлетворительное управление многоквартирными домами на улицах Комсомольская, 33 и Маяковского, 1.

В мэрии в очередной раз напомнили: при возникновении каких-либо проблем с коммунальными услугами нужно сообщить об этом в свою управляющую компанию. Если там отказывается устранять недостатки, следует обратиться в жилищную инспекцию (улица Бабушкина, 25) и приложить копии документов, подтверждающие изложенные в обращении факты. Интересующую информацию можно уточнить по телефону 8 (3012) 23-53-00.
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