В Бурятии рассказали о пособиях на детей солдат-срочников

Семьям служащих в армии должны платить по 16-18 тысяч в месяц







В отделении пенсионного фонда России по Бурятии напомнили, на какие меры соцподдержки могут рассчитывать семьи служащих по призыву жителей республики. Вообще есть два вида выплат: ежемесячная – на детей срочников и единовременная – для их беременных жён.Первые получают мама ребёнка (то есть супруга военнослужащего), опекун или родственник, который ухаживает за ним – например, бабушка. Размер пособия (с учётом районного коэффициента в 1,2%) – 16 тысяч 673 рубля, а для жителей севера республики – Северо-Байкальского, Муйского и Баунтовского районов (коэффициент 1,3%) – 18 тысяч 63 рубля.- Оно назначается со дня рождения ребёнка или вступления в силу решения органа опеки, но не ранее дня начала военной службы, и выплачивается до её окончания, – пояснили в ОПФР.При этом есть условие – ребёнку не должно быть больше трёх лет. Если его отец учится в военном училище либо на военной кафедре вуза, претендовать на такую выплату семья не вправе. Исключение сделали только для курсантов первого курса профессиональных военных образовательных учреждений.Для оформления пособия нужно предоставить ряд документов – свидетельство о рождении ребёнка, сведения о прохождении службы его отцом (с указанием срока), информацию об установлении опеки (попечительства) и банковские реквизиты для перечисления средств.Единовременная выплата положена и супруге срочника, ждущей ребёнка – если она находится на сроке не менее 180 дней. Её величина по республике – 38 904 рубля, в северных районах – 42 147 рублей. В перечне документов для назначения пособия – паспорт, свидетельство о браке, справка, что муж служит по призыву и опять же банковские реквизиты.Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней со дня его подачи и поступления в ПФР необходимых сведений и документов. Правда, срок может растянуться и на 20 дней, если пенсионны1 фонд не получил данные из организаций или документы от заявителя, подтверждающие право на соцподдержку.Заявление и документы принимают в клиентской службе ПФР. Пособия назначаются независимо от уровня дохода и уже имеющихся выплат. Узнать всю интересующую информацию можно, позвонив в единый контакт-центр пенсионного фонда России по номеру 8 800 600 00 00.