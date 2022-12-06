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«Мусорный» проект из Бурятии завоевал международную премию

«Мусорный» проект из Бурятии завоевал международную премию
Общество, 
Теперь он получит федеральную поддержку

Активист КВН-движения Бурятии и известный общественник Чингис Болотов стал обладателем международной премии #МыВместе. Наш земляк получил её за свой проект «Мусор из головы», который вот уже несколько лет реализует вместе с единомышленниками.

- Проект победил в номинации «Территория для жизни». Ранее он прошёл международный конкурсный отбор. Из 31 000 заявленных участников отобрали 112 лучших, – напомнили в пресс-службе правительства республики.

Теперь «Мусор из головы» получит федеральную поддержку. Создателей поздравили с заслуженной победой и пожелали им дальнейших успехов.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия общими усилиями смогла обеспечить победу этому экопроекту в народном голосовании международной премии #МыВместе. Он обошёл ближайшего соперника на тысячу с лишним голосов. Окончательное решение оставалось за экспертным жюри. Его членам на основании ряда критериев предстояло отобрать лучшую инициативу, авторы которой получает медиа- и материальную поддержку для дальнейшей реализации.

Справка:

Проект «Мусор из головы» направлен на то, чтобы замотивировать людей, приезжающих на озеро Байкал, забрать мусор с собой в Улан-Удэ.

- Мы создаём мотивирующий контент, который призывает каждого внести свой вклад в сохранение природы. Создаём тренд нового экологичного поведения, используя нестандартный, запоминающийся и провокационный мультимедиа-контент. Мы производим в том числе яркую «зелёную» рекламу, чтобы разбудить в людях сопереживание и ответственность за судьбу великого озера Байкал, - говорят организаторы.

Своей амбициозной миссией они называют «сделать туристов на озере Байкал самыми воспитанными и ответственными в мире».

Для этого проводятся нестандартные акции по вовлечению людей: беговые челленджи по уборке мусора, мусорный баттл в соцсети, чемпионаты по сбору мусора на Байкале, организация «зелёных» остановок и пр.

Просветительский проект «Мусор из головы» стартовал в 2018 году. Ежегодно в летний сезон сотни волонтёров на озере Байкал собирают более 5000 мешков мусора.
   



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