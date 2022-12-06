Об ищущей мужа миллионерше из Улан-Удэ написали британские СМИ

Она стала героиней статьи в Daily Star
Статья, посвящённая улан-удэнке, вышла 3 декабря. В ней отмечается, что Мария – 26-летняя мать двоих детей, которая «отчаянно ищет любовь» и арендовала для этого «несколько рекламных щитов». На самом деле щит пока только один, так что здесь британский таблоид преувеличил. «Daily Star» упоминает и про QR-код, в котором девушка «спрятала» анкету для претендентов на её руку и сердце.
Сама Мария рассказала в соцсетях, что ей пишут иностранцы – жители Тайваня и Америки. А ещё улан-удэнку, по её словам, «атакуют журналисты». Несмотря на то, что у девушки есть аккаунт, где насчитывается более 24 тысяч подписчиков, к такому вниманию она, по собственному же признанию, не привыкла.
Сам баннер висит на улице Бабушкина уже шестой день. Ранее в беседе с «Байкал-Daily» Молонова призналась, что её в своё время не взяли на телешоу «Холостяк» (возрастное ограничение – 16+), и потому она организовала поиск второй половинки сама. Её задумка – нечто вроде местного реалити-шоу «Холостячка». В этом проекте мужей себе выбирают представительницы прекрасного пола.
- Всё-таки речь о борьбе за сердце девушки. Те, кто читает мой блог, знают что у меня получается в жизни всё, кроме построения отношений. Раньше была возможность знакомиться на специальных сайтах знакомств, но сейчас они не работают в России. А сидеть и просто ждать своего мужчину – не в моих интересах. Я достаточно креативный человек, – поделилась Мария.
Так и пришла идея с баннером.
- Я хочу по возможности охватить город и, если повезёт – действительно встретить мужчину. Даже в QR-код вшила прикольную анкету, – подчеркнула улан-удэнка.