К административной ответственности были привлечены 30 человек
УГИБДД Бурятии сообщило об итогах массовой проверки водителей, состоявшейся в минувшую пятницу. На дорогах Улан-Удэ были выставлены дополнительные экипажи ГИБДД в составе более 20 сотрудников.
Всего было проверено свыше 440 транспортных средств.
- За различные нарушения дорожного движения к административной ответственности были привлечены 30 водителей, в том числе один в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в Госавтоинспекции.
Кроме столицы республики, в выходные профилактические мероприятия были проведены и в районах Бурятии. Дополнительные экипажи ГИБДД выезжали в Заиграевский, Закаменский и Кабанский районы.
Подобные проверки проводятся регулярно.
В Бурятии озвучили итоги массовой проверки водителей
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