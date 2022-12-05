В Бурятии озвучили итоги массовой проверки водителей

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

К административной ответственности были привлечены 30 человек



УГИБДД Бурятии сообщило об итогах массовой проверки водителей, состоявшейся в минувшую пятницу. На дорогах Улан-Удэ были выставлены дополнительные экипажи ГИБДД в составе более 20 сотрудников.



Всего было проверено свыше 440 транспортных средств.



- За различные нарушения дорожного движения к административной ответственности были привлечены 30 водителей, в том числе один в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в Госавтоинспекции.



Кроме столицы республики, в выходные профилактические мероприятия были проведены и в районах Бурятии. Дополнительные экипажи ГИБДД выезжали в Заиграевский, Закаменский и Кабанский районы.



Подобные проверки проводятся регулярно.

