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В Бурятии сохранится снежная и ветреная погода

В Бурятии сохранится снежная и ветреная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики опубликовали прогноз погоды до четверга

В ближайшие три дня в Бурятии сохранится ветреная погода. Но ближе к концу недели ветра немного утихнут – с 21 до 14 м/с. По-прежнему ожидается снег, позёмка и мороз до -32 градусов.

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник 6 декабря, по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью и северу до умеренного. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 16-21 м/с, позёмка, метели. Температура ночью -18,-23, местами -9,-14, по юго-западу, югу и северу до -27,-32, днём -6,-11, местами -14,-19.

В среду, 7 декабря, переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью и южной половине до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -8,-13, по юго-западу и северу -26,-31, днём -6,-11, местами -16,-21.

В четверг, 8 декабря, облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью и северу до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 14 м/с. Температура ночью -18,-23, местами -8,-13, по юго-западу и северу -28,-32, днём -6,-11, местами -16,-21.

прогноз погоды

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