В Бурятии установили мемориальную доску погибшему на Украине омоновцу

























В селе Нурселение Иволгинского района Бурятии открыли мемориальную доску на доме, где в последние годы жил сотрудник ОМОН старший прапорщик полиции Зоригто Раднатаров. Он погиб в ходе специальной военной операции.В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие родные, друзья, коллеги, преподаватели и соседи Зоригто. Они делились воспоминаниями о нём.- Он был настоящим патриотом своей страны и хорошим человеком. Хорошо учился в школе, добился высоких результатов в спорте, защитил право на ношение крапового берета. Старший прапорщик полиции Раднатаров был уважаемым и образцовым сотрудником ОМОН «Кречет», а также наставником у молодого поколения. Прекрасный семьянин, у которого растут три замечательные дочери. Память о нём будет жить всегда в наших сердцах, - выступил начальник управления Росгвардии по Бурятии полковник полиции Сергей Гатилов.Ректор Бурятской государственной сельскохозяйственной академии Бэликто Цыбиков рассказал о своём студенте.- Это не просто выпускник, мой дипломник, это человек, которого я лично знал на протяжении многих лет. Зоригто всегда отличался от других студентов своей искренностью. Это спортивно развитый человек, являлся примером и гордостью нашей академии, - отметил Бэликто Цыбиков.Первый заместитель главы Иволгинского района Михаил Дружинин подчеркнул, что «Зоригто навсегда останется в истории Кяхтинского и Иволгинского районов и Бурятии в целом».Под залпы салютной группы торжественно открыли мемориальную доску на фасаде дома руководитель территориального управления Росгвардии и отец погибшего спецназовца Пурба Сосоржапович.- Хочу от имени родственников поблагодарить сослуживцев за вашу память и сегодняшнее мероприятие. Я думаю, что Росгвардия неоднократно показывала и доказывала, что она надёжный защитник Отечества. Верные сыны Родины, которые в любую минуту приходят на защиту своей страны. Зоригто любил свою службу, в нём было всё гармонично. Мы очень гордились, когда он выполнил норматив и стал обладателем крапового берета. Родственники и все, кто его знал, будем гордиться им всегда, - отметил дядя Владимир Раднатаров.Участники мероприятия возложили живые цветы и почтили память погибшего минутой молчания.родился 7 октября 1988 года в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района. На службу в правоохранительные органы поступил в 2009 году. С 2016 года служил в должности взрывотехника инженерно-технического отделения ОМОН «Кречет». В мае 2018 года прошёл квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Мастер спорта по гиревому спорту.Указом президента за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, награждён орденом Мужества (посмертно).