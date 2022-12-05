Прокуроры районов Бурятии встретились с представителями ТОС







Представители надзорного ведомства призвали участников встречи к принятию подобного коллективного решения в своих населённых пунктах, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



Прокуроры районов Бурятии провели встречи с активистами Территориальных общественных самоуправлений (ТОС). На мероприятиях присутствовали представители администраций муниципальных образований районов и правоохранительных органов. Участники обсудили насущные для населения проблемы.В Баргузинском районе рассмотрели вопросы содержания детских площадок, построенных в рамках федерального проекта «1000 дворов».Перед прокурором Кижингинского района обозначил тему внутрирайонных перевозок, обустройства общественных территорий, вывоза твёрдых коммунальных отходов.Жители Заиграевского района высказали пожелание о проведении рейдов сотрудников полиции совместно с представителями ТОСов и добровольных народных дружин.Состояние преступности и правопорядка на территориях районов стало одних из основных вопросов, обсуждаемых на встречах. Сотрудники правоохраны рассказали о принимаемых мерах по пресечению незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Прокурорами акцентировано внимание на необходимость ведения здорового образа жизни, искоренения вредных привычек.Прокурор Курумканского района привёл положительный пример создания «территории трезвости» в муниципальном образовании – сельском поселении «Улюнхан эвенкийское», где в 2014 году решением сельского схода введён запрет на реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории поселения. Кроме того, решением сельского схода в 2020 году в улусе Сахули ограничена продажа алкоголя.