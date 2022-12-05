В Бурятии семью незаконно сняли с очереди на получение жилищной субсидии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Люди обратились в прокуратуру



Жительница Окинского района Бурятии заявила в прокуратуру о нарушении её жилищных прав.



Установлено, что мать заявительницы совместно с членами семьи с 2008 состояла на учёте граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В связи со смертью матери в 2016 году администрацией Окинского района принято решение о снятии семьи с учёта.



Однако по закону право на получение субсидии сохраняется за членами семьи умершего, состоявшего на учёте в качестве имеющего право на получение жилищной субсидии. В этом случае получателем является один из членов семьи.



- В связи с этим прокуратура района в суд направила административное исковое заявление к муниципалитету о признании незаконными действий по снятию семьи с учёта, понуждении восстановить членов семьи умершего гражданина в списке граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий. Тункинский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.



Решение суда вступило в законную силу. Местная жительница и члены ее семьи восстановлены в указанном списке.

