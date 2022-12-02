Они смогут прооперировать своих питомцев по доступным ценам
С 7 по 14 декабря в столице Бурятии пройдёт неделя льгoтной cтepилизaции (кacтpaции) coбaк и кoшeк. У их владельцев есть возможность провести эту процедуру по сниженной цене – заплатить нужно только за расходники, рассказали в управлении ветеринарии республики.
Стерилизовать животных будут на базе недавно открывшегося филиала городской ветеринарной станции на улице Шульца, 4. В ведомстве отмечают: кастрация помогает предотвратить многие серьёзные проблемы со здоровьем у домашних питомцев, в том числе – уменьшить риск онкологических заболеваний и снизить агрессию. К тому же это один из наиболее гуманных способов контролировать их размножение.
- По расчётам, за три года одна особь может принести приплод от 400 до 500 собак. Ежегодно мы отлавливаем около восьми тысяч безнадзорных животных и делаем всем стерилизацию. В 2022-м удалось предотвратить появление порядка 126 тысяч невостребованных щенят от этих собак, – рассказал начальник управления ветеринарии Амгалан Дармаев
Послеоперационные кoнcyльтaции для хозяев собак и кошек и cнятиe швoв будут бесплатными. Правда, потребуется предварительная запись на процедуру. Для этого необходимо позвонить по телефону 8 (3012) 18-00-25.
Улан-удэнцам пообещали дешёвую кастрацию
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