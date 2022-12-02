Шести участникам НОЦ «Байкал» купят новое оборудование

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Две из шести одобренных заявок на получение федерального гранта – из Бурятии



Научные институты и вузы Бурятии и Иркутской области, участники межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) «Байкал», получат оборудование для реализации приоритетных проектов: «Переработка промышленных отходов», «АгроБиоФармТехнологии», «Глубокая переработка древесины». Это станет возможным благодаря федеральному гранту. На эти цели выделено 70 млн рублей.



Распределение средств происходило на конкурсной основе, отбор проводился на базе проектного офиса НОЦ «Байкал» – фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области.



По итогам отбора были определены шесть учреждений-лидеров. Две заявки были одобрены со стороны Бурятии: у исследователей Байкальского института природопользования СО РАН появится рентгеновский дифрактометр, а Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова купят атомно-абсорбционный спектрометр с плазменной атомизацией.



Также одобрены заявки четырёх представителей Иркутской области: ИрНИТУ, который получит комплекс аналитическо-испытательного оборудования; институт геохимии им А.П. Виноградова СО РАН, которому требуется анализатор фрагментов микроструктурных твёрдых тел; Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований, который получит новый биологический микроскоп; а также Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, для которого приобретут хромато-масс-спектрометр.



- При оценке учитывалось наличие подтверждения о необходимости этого оборудования индустриальных партнёров, объём средств, привлечённых участником в технологический проект НОЦ, количество патентов, полученных в рамках реализации технологических проектов, и количество технологий, переданных к реализации в рамках работы над технологическими проектами НОЦ «Байкал», – рассказал директор фонда стратегического и инновационного развитии Иркутской области Евгений Семёнов.



Всего на конкурс поступило 15 заявок: 9 – из Иркутской области и 6 – из Республики Бурятии. Их оценивали эксперты специально созданной комиссии, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



