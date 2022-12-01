Первые дни зимы будут морозными
Начало декабря в Бурятии выдастся довольно морозным и ветреным. Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня. Следует ожидать похолодания до -41 на севере республики, а порывы ветра достигнут 18 м/с.
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 2 декабря, по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью, северу и центру до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка, метели, заносы. Температура ночью -21,-26, местами -31,-36, по северу -36,-41, по Прибайкалью -15,-20, днём -13,-18, местами -23,-28.
В субботу, 3 декабря, переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью и северу до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка, метели, заносы. Температура ночью -21,-26, местами -31,-36, по Прибайкалью -15,-20, днём -12,-17, местами -22,-27.
В воскресенье, 4 декабря, переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью и северу до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью -19,-24, местами -29,-34, по Прибайкалью -13,-18, днём -11,-16, местами -21,-26.
На севере Бурятии ударят морозы до -41
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