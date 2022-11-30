В Бурятии снизилась подростковая преступность

29 ноября состоялось заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов Бурятии с обсуждением результатов деятельности и межведомственного взаимодействия в сфере профилактики преступлений. Мероприятие проходило под председательством исполняющего обязанности прокурора республики Михаила Филичева.
В работе совещания также приняли участие главный федеральный инспектор по Бурятии, заместитель председателя правительства республики, исполняющий обязанности мэра Улан-Удэ.
Совещанием отмечено, что совместно принимаемые уполномоченными органами меры способствовали снижению числа зарегистрированных преступлений на 3,8 %, тяжких и особо тяжких – на 4,7 %. Уменьшилось число причинений тяжкого вреда здоровью (на 22,7 %), изнасилований (на 38,1 %), разбоев (на 33,3 %), преступлений в сфере незаконного оборота оружия (на 8,4%). Снизилась подростковая преступность (на 12,2 %).
- При этом значительным остаётся уровень распространённости преступных посягательств на 100 тысяч населения, остро стоит вопрос профилактики убийств, рецидивной и уличной преступности, преступлений в интернет-среде. Пятая часть всех криминальных деяний в регионе совершается в состоянии алкогольного опьянения. Распространены дорожно-транспортные происшествия, возросло число погибших в результате их совершения, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По итогам совещания запланирован комплекс мероприятий, нацеленных на повышение эффективности совместной работы на обозначенных направлениях, в том числе по устранению факторов, способствующих совершению преступлений, усилению индивидуальной профилактической работы, административного надзора. Особое внимание уделено совершенствованию деятельности по правовому информированию граждан, социальной адаптации и ресоциализации осужденных, применению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», активизации взаимодействия с органами территориального общественного самоуправления.