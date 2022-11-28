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В Бурятии отменили детские массовые мероприятия и вернули масочный режим

В Бурятии отменили детские массовые мероприятия и вернули масочный режим
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Носить маски теперь придётся в больницах и некоторых соцучреждениях

Ещё 25 ноября состоялось расширенное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Бурятии. На нём обсудили вопросы, связанные с профилактикой COVID-19, ОРВИ и гриппа. На мероприятии присутствовали главы районов, представители всех заинтересованных министерств и ведомств и главврачи медицинских организаций.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за последние две недели в Бурятии возросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. В Улан-Удэ и в Иволгинском районе даже выявили несколько случаев свиного – A(H1N1) и типа B. Все заразившиеся не были привиты.

При этом 70% от общего числа заболевших приходится на жителей бурятской столицы. В больницах, поликлиниках и других медицинских организациях и в соцучреждениях закрытого типа решили вновь ввести масочный режим.

- В связи с текущей эпидемиологической ситуацией рекомендуется усилить санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим во всех учреждениях, организациях и предприятиях, – отметил на заседании руководитель Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.

Людей с температурой, кашлем и другими характерными симптомами призвали не допускать к работе и к учёбе. Во всех детских образовательных организациях обязаны приостановить учебный процесс, если 20% ребятишек и более отсутствуют из-за болезни.

- Необходимо усилить «утренний фильтр», ограничить проведение массовых мероприятий и ввести обязательный масочный режим в медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания закрытого типа, – добавил главный санврач Бурятии.

Государственным органам исполнительной власти и местного самоуправления, а также руководителям учреждений и предприятий уже дали соответствующие поручения. Защиту от гриппа, по последним данным, получили свыше 443 тысяч жителей республики, или 45% от общей численности населения.



ОРВИ грипп масочный режим

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