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Иркутянин украл из цветочного магазина деньги и охапку роз

Иркутянин украл из цветочного магазина деньги и охапку роз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Задержан подозреваемый в серии краж

В Иркутске задержали подозреваемого в совершении серии краж из торговых объектов.

В дежурные части 1 ноября за одну ночь поступило сразу несколько сообщений о кражах из павильонов. Мужчина разбивал витрины торговых точек, проникал в помещение и похищал товар и денежные средства, которые хранились в кассах. Спустя несколько дней сотрудники полиции зафиксировали ещё несколько преступлений, совершённых аналогичным способам. Последнее сообщение поступило 16 ноября. Неизвестный, разбив витрину цветочного магазина, похитил из кассы 5 тысяч рублей и охапку алых роз.

Злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговых точках. Общий ущерб потерпевшие оценили в сумму более 300 тысяч рублей.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно ранее судимый за имущественные преступления 20-летний молодой человек. Парень раскаялся в содеянном, дал признательные показания и рассказал обстоятельства произошедшего.

Расследуется уголовное дело по девяти эпизодам по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
кража

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