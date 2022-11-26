Иркутянин украл из цветочного магазина деньги и охапку роз

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Задержан подозреваемый в серии краж



В Иркутске задержали подозреваемого в совершении серии краж из торговых объектов.



В дежурные части 1 ноября за одну ночь поступило сразу несколько сообщений о кражах из павильонов. Мужчина разбивал витрины торговых точек, проникал в помещение и похищал товар и денежные средства, которые хранились в кассах. Спустя несколько дней сотрудники полиции зафиксировали ещё несколько преступлений, совершённых аналогичным способам. Последнее сообщение поступило 16 ноября. Неизвестный, разбив витрину цветочного магазина, похитил из кассы 5 тысяч рублей и охапку алых роз.



Злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговых точках. Общий ущерб потерпевшие оценили в сумму более 300 тысяч рублей.



Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно ранее судимый за имущественные преступления 20-летний молодой человек. Парень раскаялся в содеянном, дал признательные показания и рассказал обстоятельства произошедшего.



Расследуется уголовное дело по девяти эпизодам по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

