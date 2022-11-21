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На дорогах Бурятии появились новые дорожные камеры

На дорогах Бурятии появились новые дорожные камеры
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Введены в эксплуатацию восемь новых комплексов

Госавтоинспекция Бурятии проинформировала водителей о введении в эксплуатацию новых камер фото-видеофиксации нарушений ПДД. Восемь стационарных комплексов установлены на дорогах республики и Улан-Удэ.

Сейчас завершён монтаж оборудования и настройка программного обеспечения.

Адреса установки комплексов:

- Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 37;
- автодорога Береговая – Кабанск – Посольское (в районе села Кабанск);
- автодорога Романовка – Багдарин (в районе села Багдарин);
- подъезд от федеральной автодороги А-340 к городу Кяхта;
- автодорога Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян (в районе села Максимиха);
- автодорога Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян (в районе посёлка Усть-Баргузин);
- автодорога Улан-Удэ – Романовка – Чита (в районе села Комсомольское);
- автодорога Улан-Удэ – Романовка – Чита (в районе села Исинга).

- Уважаемые водители, будьте внимательны на данных участках дороги, обращайте внимание на установленные дорожные знаки и соблюдайте правила дорожного движения, - обратились в УГИБДД по Бурятии. – Напоминаем, что информацию о местах установки всех комплексов фотовидеофиксации и видах фиксируемых нарушений правил дорожного движения можно узнать на официальном сайте ГИБДД.РФ. 
ГИБДД камеры фиксации

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