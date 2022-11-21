На дорогах Бурятии появились новые дорожные камеры



- Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 37;

- автодорога Береговая – Кабанск – Посольское (в районе села Кабанск);

- автодорога Романовка – Багдарин (в районе села Багдарин);

- подъезд от федеральной автодороги А-340 к городу Кяхта;

- автодорога Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян (в районе села Максимиха);

- автодорога Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян (в районе посёлка Усть-Баргузин);

- автодорога Улан-Удэ – Романовка – Чита (в районе села Комсомольское);

- автодорога Улан-Удэ – Романовка – Чита (в районе села Исинга).



- Уважаемые водители, будьте внимательны на данных участках дороги, обращайте внимание на установленные дорожные знаки и соблюдайте правила дорожного движения, - обратились в УГИБДД по Бурятии. – Напоминаем, что информацию о местах установки всех комплексов фотовидеофиксации и видах фиксируемых нарушений правил дорожного движения можно узнать на официальном сайте ГИБДД.РФ.



Госавтоинспекция Бурятии проинформировала водителей о введении в эксплуатацию новых камер фото-видеофиксации нарушений ПДД. Восемь стационарных комплексов установлены на дорогах республики и Улан-Удэ.Сейчас завершён монтаж оборудования и настройка программного обеспечения.